Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

Соответствующий указ №1079/2026 опубликован на сайте главы Украинского государства в среду.

Согласно документу, награда присуждена за «весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины».