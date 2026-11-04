Государственный долг Азербайджана по итогам текущего года прогнозируется на уровне 20% ВВП. К концу 2030 года этот показатель, как ожидается, составит 20,3%. Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

По его словам, на сегодняшний день совокупный государственный долг страны составляет 23,9 млрд манатов. По сравнению с началом текущего года его соотношение к ВВП снизилось на 3,8 процентного пункта.

В структуре государственного долга 16,2 млрд манатов приходится на внутренние заимствования, а 7,7 млрд манатов — на внешний долг. Таким образом, 68% долгового портфеля составляет внутренний долг и 32% — внешний.

Средний срок погашения государственных обязательств достиг 3,6 года. При этом доля обязательств со сроком погашения семь и десять лет составляет 44% долгового портфеля.

В дальнейшем Азербайджан намерен продолжить увеличивать средний срок погашения долга, замещая краткосрочные заимствования средне- и долгосрочными.

Кроме того, стратегические валютные резервы страны по состоянию на 1 октября достигли 89,4 млрд долларов. Это примерно в 20 раз превышает объём внешнего государственного долга.