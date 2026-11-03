Канцлер Германии Фридрих Мерц принял в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил журнал Spiegel.

По данным издания, встреча была посвящена координации перед трехсторонними переговорами с Москвой и Вашингтоном, а также украинской ПВО и помощи энергетике.

14:57 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с неанонсированным визитом, сообщает Berliner Kurier.

Как отмечает издание, вероятнее всего встреча Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца будет посвящена вопросам дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе с Россией.