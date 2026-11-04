В Азербайджане в 2027 году планируется существенно увеличить размер единовременного пособия при рождении ребёнка и ежемесячных выплат по уходу за детьми до трёх лет.

Это предусмотрено проектом государственного бюджета на 2027 год, который обсуждается в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится с 600 до 1 500 манатов.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до трёх лет планируется повысить с 37,58 до 100 манатов.