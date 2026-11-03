В результате российского удара по Камышевахе Запорожской области погибли 31 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Михаил Семикин. Об этом передает РБК-Украина.

«Камышеваха пережила самый массовый по количеству погибших российский обстрел в Запорожской области за почти пять лет полномасштабной войны. Известно о 31 погибшем человеке. 20 из них пока не удалось опознать. Продолжается идентификация. 58 человек считаются пропавшими без вести», – отметил Семикин.

По его словам, пятеро раненых получают необходимую медицинскую помощь, медики борются за их жизнь и здоровье.

«Спасатели продолжают разбирать завалы. Это очень сложная и опасная работа. Враг усилил атаки беспилотниками на место трагедии. Из-за воздушных угроз поисковые работы приходится постоянно останавливать», – сообщил глава ОВА.

Он также подчеркнул, что каждая семья получит финансовую помощь на погребение погибших и поддержку в оформлении необходимых документов.

