Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приостановила проведение своих соревнований до 6 ноября после смерти 30-летнего нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Об этом сообщила пресс-служба федерации в соцсети X.

В связи с этим матчи Кубка Испании, запланированные на эту неделю, перенесены.

Де Мигель скончался 3 ноября. Днем ранее во время матча второго дивизиона чемпионата Испании он столкнулся с вратарем «Андорры» Хесусом Овоно. После столкновения у футболиста произошла остановка сердца.

Де Мигель упал на газон, медицинская бригада несколько минут оказывала ему помощь прямо на поле. Затем игрока доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Ранее УЕФА объявил, что матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о футболисте.