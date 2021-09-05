В Токио завершилась церемония закрытия Паралимпиады (обновлено)

В Токио официально завершилась летняя Паралимпиада. На центральном стадионе в японской столице погас огонь Игр, пишет «Лайф».

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Церемония закрытия Паралимпийских игр проходит на Национальном стадионе в Токио, передает ТАСС.

Игры стартовали 24 августа, на них было разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Из-за коронавирусных ограничений Паралимпиада прошла без зрителей.

Отметим, что наша сборная завершила свое выступление на летних Паралимпийских играх в Токио-2020 с 14 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.