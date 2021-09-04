Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей в Казани

4 сентября, 22:59

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей на I Играх стран СНГ в Казани (Россия), передает Trend.

Под руководством главного тренера Зелимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева Осман Нурмагомедов (92 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) и Ашраф Аширов (79 кг) принесли Азербайджану золотые, Ислам Ильясов (97 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг) – серебряные, а Сабир Джафаров (65 кг) и Алиаббас Рзазаде (57 кг) – бронзовые медали.

Таким образом, наша сборная завершила соревнования с 3 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.