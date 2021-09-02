Перебор предупреждений не позволит Роналду сыграть с Азербайджаном

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит следующий матч отбора на чемпионат мира – 2022 из-за жёлтой карточки, полученной за бурное празднование гола.

Забив победный мяч в ворота Ирландии на 90+6-й минуте встречи Роналду снял футболку и показал свою фамилию на ней трибунам. За снятую экипировку Криштиану был награждён жёлтой карточкой. Это предупреждение стало для него вторым в отборочном цикле. Таким образом, главная португальская звезда пропустит следующий матч отбора на ЧМ-2022 с Азербайджаном, пишет «Чемпионат».