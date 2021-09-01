Гризманн попрощался с фанатами «Барселоны»

2 сентября, 01:00

Французский нападающий Антуан Гризманн, перешедший из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико», попрощался с болельщиками сине-гранатовых.

«Дорогие «кулес», я прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал всё ради футболки «Барселоны» и стал частью истории великого клуба», — приводит RT слова Гризманна.

Он также добавил, что уходит с грустью в сердце, потому что больше не сможет насладиться присутствием болельщиков сине-гранатовых на трибуне.

Гризманн на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Атлетико». В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых забил 13 мячей.

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.