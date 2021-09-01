Мамедъяров проиграл Ароняну

Сегодня прошли ответные четвертьфинальные встречи очередного турнира Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.

Шахрияр пробился в плей-офф турнира «Aimchess US rapid», показав шестой результат на предварительном этапе. В матче на выбывание он встречался с Левоном Ароняном (Армения), сообщает «Азериспорт».

В первом четвертьфинале Мамедъяров уступил со счетом 1:3, а в повторном также проиграл (1:2), выбыв из борьбы.

Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Ответный четвертьфинал:

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 1:2 (счет по партиям — 0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5). Счет первого матча — 1:3.

Другие четвертьфинальные пары:

Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) (2:2)

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) (2,5:0,5)

Алиреза Фирузджа (Франция) — Уэсли Со (США) (2,5:0,5).