Мамедъяров проиграл Ароняну

Сегодня прошли ответные четвертьфинальные встречи очередного турнира Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.
Шахрияр пробился в плей-офф турнира «Aimchess US rapid», показав шестой результат на предварительном этапе. В матче на выбывание он встречался с Левоном Ароняном (Армения), сообщает «Азериспорт».
В первом четвертьфинале Мамедъяров уступил со счетом 1:3, а в повторном также проиграл (1:2), выбыв из борьбы.
Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.
Ответный четвертьфинал:
Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 1:2 (счет по партиям — 0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5). Счет первого матча — 1:3.
Другие четвертьфинальные пары:
Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) (2:2)
Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) (2,5:0,5)
Алиреза Фирузджа (Франция) — Уэсли Со (США) (2,5:0,5).