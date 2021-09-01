Мамедъяров проиграл Ароняну

1 сентября, 22:41

Сегодня прошли ответные четвертьфинальные встречи очередного турнира Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.

Шахрияр пробился в плей-офф турнира «Aimchess US rapid», показав шестой результат на предварительном этапе. В матче на выбывание он встречался с Левоном Ароняном (Армения), сообщает «Азериспорт».

В первом четвертьфинале Мамедъяров уступил со счетом 1:3, а в повторном также проиграл (1:2), выбыв из борьбы.

Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Ответный четвертьфинал:

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 1:2 (счет по партиям — 0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5). Счет первого матча — 1:3.

Другие четвертьфинальные пары:

Владислав Артемьев (Россия) — Леньер Домингес (США) (2:2)

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) (2,5:0,5)

Алиреза Фирузджа (Франция) — Уэсли Со (США) (2,5:0,5).

﻿

Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.