Суарес повредил бедро

Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой лиц, пропавших без вести.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений (лиц, пропавших без вести). Пропавшие без вести были проблемой, с которой сталкивались в Азербайджане на протяжении примерно 30 лет. 3890 человек (3171 военнослужащий, 719 мирных жителей) из Азербайджана по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате армянской агрессии. В Армении с начала 1990-х годов практиковались захват заложников, жестокое обращение с заложниками и их убийство. Несмотря на явный запрет на захват заложников в соответствии с международным гуманитарным правом, 267 мирных жителей Азербайджана (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) до сих пор не освобождены Арменией. Кроме того, из армянского заточения были освобождены 1102 азербайджанца (в том числе 224 ребенка; 357 женщин; 225 человек пожилого возраста). В результате прошлогодней войны 7 азербайджанских военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести».

В МИД сообщили, что этими незаконными действиями Армения серьезно нарушила соответствующие положения Женевских конвенций 1949 года и их первого дополнительного протокола об обращении с военнопленными и гражданскими лицами во время войны.

«Помимо соответствующих норм международного гуманитарного права, вопросы, связанные с пропавшими без вести лицами, рассматривается в контексте прав человека, охраняемых на международном уровне, в частности права на защиту от произвольного задержания, права на справедливое судебное разбирательство со всеми судебными гарантиями, запрета пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, запрета насильственных исчезновений, прав лиц, лишенных свободы, и так далее. Судьба пропавших без вести лиц среди азербайджанского населения вызывает серьезную озабоченность, учитывая зверства, совершенные вооруженными силами Армении во время конфликта. Наряду с другими нарушениями международного гуманитарного права незаконные задержания, пытки и унижение заложников и заключенных были частью систематической системы наказания и дискриминации в отношении азербайджанцев.

Государственная комиссия по делам военнопленных установила, что вопреки международному гуманитарному праву азербайджанские заложники содержались в невыносимых условиях вместе с заключенными, а также переводились из одного места заключения в другое как на ранее оккупированных территориях Азербайджана, так и на территории Армении. В 1990-е годы вооруженные силы Армении осуществили массовое уничтожение азербайджанских пленных и лиц, взятых в заложники. Многие заложники, в том числе дети, женщины и старики, были зверски убиты, а некоторые позже умерли в результате пыток, невыносимых условий содержания и болезней. Поскольку останки убитых не переданы Азербайджану, они по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Несмотря на неоднократные обращения Государственной комиссии, получить информацию удалось всего о 54 азербайджанских пленниках и заложниках, в том числе шести женщинах, зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) всего несколько лет назад и посещенных представителями МККК в разное время.

Более 25 лет Армения не выполняет свои международные обязательства по проведению эффективного расследования в связи с судьбой без вести пропавших лиц. Напротив, Армения отрицает ответственность за свою агрессию и многочисленные страдания, которые она причинила людям, героизирует военных преступников и террористов, разжигает ненависть и азербайджанофобию. В Азербайджане возбуждены судебные иски о привлечении к ответственности и наказании виновных в этих ужасных преступлениях. Привлечение к ответственности и предоставление компенсации не только служат обеспечению прав и интересов жертв, но и являются эффективным средством предотвращения подобных случаев и важным условием мира», — говорится в заявлении министерства.