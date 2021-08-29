Ушел из жизни экс-глава МОК

Бывший президент Международного олимпийского комитет (МОК) Жак Рогге ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Он занимал пост президента организации с 2001 по 2013 год.
Бывший президент Международного олимпийского комитет (МОК) Жак Рогге ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Он занимал пост президента организации с 2001 по 2013 год.
Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.
«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).