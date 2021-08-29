Конор знает, как опередить Месси

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился мыслями, как обойти новичка «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в списке Forbes этого года.

«Безумие, как эта команда собрала всех этих невероятных игроков, да еще так быстро. Месси зарабатывает $75 млн в год. Не считая бонусов. Без еще одного боя победить его в списке Forbes этого года будет непросто. Но, тем не менее, не списывайте меня со счетов», — приводит «Газета.ру» слова ирландца.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.