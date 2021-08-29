Конор знает, как опередить Месси

29 августа, 17:42

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился мыслями, как обойти новичка «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в списке Forbes этого года.

«Безумие, как эта команда собрала всех этих невероятных игроков, да еще так быстро. Месси зарабатывает $75 млн в год. Не считая бонусов. Без еще одного боя победить его в списке Forbes этого года будет непросто. Но, тем не менее, не списывайте меня со счетов», — приводит «Газета.ру» слова ирландца.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).