В Баку встретили азербайджанского параатлета, завоевавшего первую медаль в Токио



Пауэрлифтер Парвин Мамедов, который принес Азербайджану первую медаль Летних Паралимпийских игр «Токио-2020», вернулся на Родину.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев была организована церемония приветствия бронзового призера, передает «Репорт».

Спортсмен, поблагодарив президента Ильхама Алиева, Национальный паралимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, отметил, что очень рад завоеванной медали.

«Несмотря на сложности и некоторые ограничения из-за пандемии, при поддержке личных тренеров нам удавалось проводить тренировки на высоком уровне. Усилия не были напрасными и дали свои плоды», — сказал он.

П.Мамедов признался, что это первые Паралимпийские игры в его карьере и он приложит все усилия, чтобы в будущем показать лучшие результаты.