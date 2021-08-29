В Баку встретили азербайджанского параатлета, завоевавшего первую медаль в Токио

29 августа, 13:07


Пауэрлифтер Парвин Мамедов, который принес Азербайджану первую медаль Летних Паралимпийских игр «Токио-2020», вернулся на Родину.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев была организована церемония приветствия бронзового призера, передает «Репорт».

Спортсмен, поблагодарив президента Ильхама Алиева, Национальный паралимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта, отметил, что очень рад завоеванной медали.

«Несмотря на сложности и некоторые ограничения из-за пандемии, при поддержке личных тренеров нам удавалось проводить тренировки на высоком уровне. Усилия не были напрасными и дали свои плоды», — сказал он.

П.Мамедов признался, что это первые Паралимпийские игры в его карьере и он приложит все усилия, чтобы в будущем показать лучшие результаты.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).