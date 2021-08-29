Глава UFC прокомментировал скандальное заявление Джейка Пола



Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на вопрос о недавнем высказывании YouTube-блогера и боксера Джейка Пола, который обещал напасть на промоутера при очной встрече в Лас-Вегасе. Ролик с реакцией Уайта доступен в Twitter-аккаунте MMA Junkie.

«Пол пообещал меня нокаутировать? Вообще, в этом есть смысл. Мне 52 года, я в интересующей его возрастной группе. Он же любит подраться с 50-летними», — с улыбкой отметил Уайт не пресс-конференции перед турниром UFC.

«Хочешь на меня напасть? Придется занять место в очереди, таких желающих набралось немало. Я давно говорю: мы тут не в белых перчатках работаем. Это суровый бизнес. Я и сам наговорил многого, поэтому у меня с этим заявлением вообще никаких проблем», — добавил глава UFC, отвечая на вопрос об угрозах со стороны звезды YouTube.

Пол подерется с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли в поединке по правилам бокса. На счету блогера уже победа над экс-бойцом организации и чемпионом Bellator Беном Аскреном. Пол неоднократно критиковал UFC и лично Уайта за то, что последний недоплачивает своим атлетам в UFC.