Токио-2020: Три азербайджанских парадзюдоиста вышли в финал

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

На второй день соревнований по дзюдо на татами вышли три наших атлета, пишет Report.

Гусейн Рагимли (81 кг) обыграл в четвертьфинале Дэниэла Пауэлла (Великобритания), а затем огорчил Джунг-Мина Ли (Корея), выйдя в финал. Здесь он встретиться с Давурхоном Караматовым (Узбекистан).

Севда Велиева (57 кг) выиграла у Даяны Федосовой (Казахстан) и Зейнеб Челик (Турция), выйдя в финал. Здесь она поборется с Первиной Семендаровой (Узбекистан).

Ханым Гусейнова (63 кг) победила Хироко Кудо (Япония) и Юэ Ванг (Китай), пробившись в финал. Здесь она встретиться с Ириной Гусиевой (Украина).

На данный момент, в активе команды по дзюдо три награды на Играх-2020: золото завоевали Шахана Гаджиева (48 кг) и Вугар Ширинли (60 кг), а бронза на счету Намика Абаслы (66 кг).