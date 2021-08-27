Европейские успехи «Карабаха» принесли клубу почти 3 млн евро

27 августа, 22:36

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах», пробившись в групповой этап Лиги конференций, пополнил свой бюджет.

Агдамский клуб заработал 2940000 евро (около 5,9 млн манатов), отмечает «Азериспорт».

Вместе с тем, за каждую победу в группе «Карабах» может заработать 500000 евро (около 1 млн манатов), а за каждую ничью – 160000 евро (около 320000 манатов).

Помимо этого, победитель группы сможет заработать 650000 евро, а занявший второе место – 325000 евро. За выход в стыковые матчи (куда пробьются команды, занявшие второе место в своих группах) клубы получат по 300000 евро, в 1/8 финала (куда пробьются победители групп и стыковых матчей) – 600000 евро, в четвертьфинал – 1000000 евро, в полуфинал – 2000000 евро, в финал – 3000000 евро. Победитель турнира получит дополнительно 2 млн евро.

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Вашингтон с союзниками не признает власть «Талибана»

27 августа, 23:36

Соединённые Штаты и их союзники в ближайшее время не планируют признавать правление радикального движения «Талибан» в Афганистане. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, должно быть предельно чёткое понимание, что нет никакой спешки в признании («Талибана») в любом качестве Соединёнными Штатами или любыми международными партнёрами», — пояснила Псаки (цитата по «Лайфу»).