Гвардиола не прочь попробовать себя в качестве тренера сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хочет попробовать свои силы на уровне национальной сборной после того, как его контракт с английским футбольным клубом истечет.

Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году. Под руководством испанского специалиста команда трижды стала чемпионом Англии, четыре раза — обладателем Кубка английской лиги, один раз — победителем Кубка Англии, в прошедшем сезоне дошла до финала Лиги чемпионов. Контракт 50-летнего тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Моим следующим шагом будет национальная сборная, если появится такая возможность. Я должен сделать перерыв после семи лет (работы в «Сити»). Я должен остановиться и посмотреть, поучиться у других тренеров и, возможно, пойти по этому пути. Я хотел бы поработать с командой, которая будет участвовать в чемпионате Европы или мира, Кубке Америки», — приводит слова Гвардиолы «Газета.ру» со ссылкой на интернет-портал ge.globo.com.

Ранее Гвардиола возглавлял испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию».