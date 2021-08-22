Мэнни Пакьяо задумался о кресле президента Филиппин

22 августа, 23:40

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо допустил, что примет участие в выборах на пост президента Филиппин.

«Я опубликую финальное заявление (относительно участия в выборах) в следующем месяце. Знаю, что столкнусь с трудной проблемой в более сложном мире, чем бокс. Но я хочу помогать людям в моей стране», — цитирует Пакьяо RT со ссылкой на Sky Sports.

При этом, он добавил, что пока не определился, будет ли он продолжать карьеру профессионального боксёра.

«Я не знаю, сначала дайте мне отдохнуть, расслабиться, затем я приму решение», — сказал он.

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.

﻿

Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.