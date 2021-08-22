Мэнни Пакьяо задумался о кресле президента Филиппин

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо допустил, что примет участие в выборах на пост президента Филиппин.

«Я опубликую финальное заявление (относительно участия в выборах) в следующем месяце. Знаю, что столкнусь с трудной проблемой в более сложном мире, чем бокс. Но я хочу помогать людям в моей стране», — цитирует Пакьяо RT со ссылкой на Sky Sports.

При этом, он добавил, что пока не определился, будет ли он продолжать карьеру профессионального боксёра.

«Я не знаю, сначала дайте мне отдохнуть, расслабиться, затем я приму решение», — сказал он.

В активе 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях, два поединка завершились вничью.