Фанаты Хабиба: Теперь ты для нас ничто

22 августа, 22:56

Подписчики бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подвергли критике россиянина за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане.

Поклонники Нурмагомедова выразили своё отношение к ситуации в Instagram российского спортсмена под фото с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.

«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написал один из подписчиков.

«Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик.

«Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал другой фанат.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.