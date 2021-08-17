Роналду прокомментировал слухи о переходе в «Реал»



Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал многочисленные слухи о вероятном уходе из клуба. Пост доступен в Instagram футболиста.

36-летний форвард заявил, что вынужден высказаться на фоне разговоров в медиа относительно его карьеры.

«В прессе распространены весьма неуместные материалы относительно моего будущего: это не только неуважение ко мне, как к человеку и футболисту. Это также неуважение и к клубам, упомянутых в таких материалах, их игрокам и сотрудникам», — выступил с заявлением Роналду.

Португалец также отреагировал на недавние слухи о его возможном возвращении в мадридский «Реал». Об этом впервые сообщили в шоу El Chiringuito de Jugones. Заинтересованность в трансфере Роналду был вынужден опровергнуть главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. «Моя история в «Реале» уже написана. В рекордах, трофеях, титулах. Вся она — в музее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и в умах каждого из фанатов «королевского клуба»», — отметил Роналду.

«Я вынужден прервать тишину, ведь я не могу позволить кому-то играться с моим именем. Я сосредоточен на своей карьере, на работе и готов к новым испытаниям. Все остальное — просто разговоры», — этими словами португалец завершил заявление.

15 августа испанская Marca писала о возможном уходе Роналду из «Ювентуса». Причина, как утверждают в издании, кроется в финансовых трудностях, с которыми столкнулись в клубе.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянсксий клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».