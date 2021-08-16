ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване, Кельбаджаре и Кедабеке

16 августа, 23:38


16 августа с 19:55 до 20:20 ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики со своих позиций в поселке Араздаян Вединского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Помимо этого, позиции ВС Азербайджана в направлении поселков Йеллия и Зейлик Кельбаджарского района были обстреляны к 21:20 с позиций поселков Ашагы и Юхары Шорджа Басаркечарского района из огнестрельного оружия и автоматов.

Кроме того, с 21:35 до 22:28 противоположная сторона обстреляла позиции азербайджанской армии в поселках Заманлы и Галакенд Кедабекского района со своих позиций в поселке Лезгигая Чамбаракского района и поселке Гойсу Басаркечарского района. Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.