Президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы в ходе визита в Москву в конце октября. Об этом РИА Новости заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По словам дипломата, лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным международным и политическим вопросам.

Джалали отметил, что подписание каких-либо документов по итогам предстоящей встречи не планируется.

Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).