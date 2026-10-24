Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

«Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», — написал он в X.

В связи с инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповестив жителей Эр-Рияда о возможной угрозе. Позже ведомство в X сообщило об отмене тревоги. «Опасность для города Эр-Рияд миновала», — говорится в заявлении.

AFP также сообщило о двух взрывах в Эр-Рияде на фоне активации систем оповещения об угрозе с воздуха.