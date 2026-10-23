Азербайджан и Индия договорились расширять сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике и транспорте, а также активизировать взаимодействие по международному транспортному коридору «Север–Юг». Об этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам Джайшанкара, стороны обсудили перспективы расширения двусторонней торговли и инвестиций, отметив значительный потенциал для развития экономических связей за пределами нефтяной и энергетической сфер.

«Учитывая взаимодополняемость наших экономик, мы считаем, что существуют весьма значительные возможности для дальнейшего расширения двусторонней торговли и инвестиций», — заявил министр.

Он также сообщил, что Азербайджан и Индия договорились о более тесной координации по коридору «Север–Юг». Кроме того, стороны намерены обмениваться торговыми делегациями и расширить участие азербайджанских специалистов в индийской программе технического и экономического сотрудничества ITEC.

Джайшанкар отметил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состояние и перспективы двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы. По его словам, Индия и Азербайджан придерживаются независимой внешней политики и самостоятельно принимают решения по актуальным вопросам.

Глава МИД Индии также пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию и выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации индийских граждан, в том числе студентов, из Ирана.