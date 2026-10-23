Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду первым среди действующих спортсменов заработал 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Аналитики подсчитали, что в своем клубе игрок в сезоне-2026/27 получит 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов составят доходы португальца от рекламных контрактов и бизнес-проектов.

По оценкам издания, в следующем году отметку в 2 миллиарда долларов должен преодолеть аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Его суммарный доход составит 145 миллионов евро.