Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заморозить войну по нынешней линии фронта, но отказался уступать РФ дополнительные территории

В интервью ABC News украинский лидер подтвердил, что готов заключить мирное соглашение «уже сегодня».

По его словам, Россия сейчас контролирует более 19% территории Украины. Киев готов согласиться на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, но не на передачу под контроль Москвы новых территорий.

Также Зеленский пожаловался на недостаточную поддержку со стороны США.