Торговое судно Khoryv затонуло примерно в 13 морских милях от румынского порта Констанца в Черном море. На борту находились 13 человек, в том числе 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

По предварительным данным, спасателям удалось спасти девять членов экипажа. Один человек погиб, ещё троих продолжают искать.

Сигнал бедствия ВМС Румынии получили около 10:00. Причина крушения пока официально не установлена.

По сообщениям некоторых источников, судно могло подвергнуться атаке беспилотника.

Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия.