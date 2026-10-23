Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта и будущей архитектуре безопасности, запланированные на первую половину ноября в Абу-Даби, состоятся в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном подключении представителей Евросоюза к переговорам, Песков отметил, что такой сценарий нельзя исключать в принципе, однако предстоящая встреча в ОАЭ пройдет в формате трех сторон.

«Ничего исключать нельзя априори. Но эти переговоры, о которых мы ведем речь, которые запланированы на первую половину ноября в Абу-Даби, — они будут в трехстороннем формате», — заявил представитель Кремля.

Среди предполагаемых тем консультаций — механизмы взаимного обеспечения безопасности России и Украины после заключения мирного соглашения. Также обсуждение может затронуть более широкую архитектуру общеевропейской безопасности.