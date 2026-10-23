Правительство Азербайджана обратилось в Азиатский банк развития (АБР) с просьбой о предоставлении гранта в размере $500 тыс. в качестве технической помощи для проекта в энергетическом секторе.

Согласно документу АБР, средства направят на подготовку первой фазы проекта модернизации и цифровизации распределительных электросетей, а также на проведение отраслевых исследований, повышение институционального потенциала ОАО Azərişıq.

В рамках проекта планируется подготовить технико-экономическое обоснование модернизации распределительных сетей, включая оценку целесообразности применения цифровых подстанций. Также предусмотрено укрепление потенциала Azərişıq для подготовки проектов при поддержке АБР и повышения учета гендерных аспектов в деятельности компании.

Ожидается, что техническая помощь повысит готовность Азербайджана к инвестициям в цифровизацию распределительных электросетей и интеграцию возобновляемых источников энергии.