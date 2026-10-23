Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл в Баку в преддверии первого в истории чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди игроков до 15 лет.

Об этом глава ФИФА сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Инфантино, в столице Азербайджана его тепло встретил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф.

«Желаю удачи всем участникам! С нетерпением жду невероятной недели, в течение которой футбол вновь объединит весь мир», — написал Инфантино.