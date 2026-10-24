Президент США Дональд Трамп признал, что угрозы введения высоких пошлин в отношении России в связи с конфликтом на Украине ничего не дали бы Вашингтону из-за малых объемов двусторонней торговли.

«Пошлины помогли нам прекратить восемь войн. Я бы сказал, что пять из восьми [войн были прекращены] из-за пошлин и торговли», — сказал американский лидер, выступая в штате Флорида на митинге перед сторонниками Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Трамп отметил, что заявлял представителям других стран следующее: «Если вы продолжите боевые действия, мы наложим на вас пошлины в размере 200%». «И удивительное дело, они прекращали войны», — сказал он.

«Возможно, стоило сразу же поступить также применительно к Украине и России, — добавил Трамп. — Я никогда не думал об этом. Но мы не покупаем достаточно для того, чтобы действовать так в отношении них, так что это не работает».