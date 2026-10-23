Посол США в Турции Том Баррак не исключил возможности нанесения американских ударов по Ирану уже в предстоящие выходные.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп ранее четко обозначил позицию Вашингтона в отношении Тегерана.

Вместе с тем Баррак подчеркнул, что американский лидер по-прежнему готов к дипломатическому урегулированию разногласий и заключению соглашения с Ираном.

«Президент открыт для заключения сделки и готов к переговорам. Мы сидим за столом переговоров уже много-много месяцев», — заявил посол.

Позднее журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать слова Баррака о возможном ударе по Ирану в ближайшие выходные.

Американский президент выразил удивление и заявил, что ему ничего не известно о подобных планах.