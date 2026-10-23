Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе планирует отправиться в Россию, где намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Развитие политического и экономического сотрудничества, реализация совместных договоренностей и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Россией были ключевыми темами этих переговоров. <…> На следующей неделе эти переговоры и консультации продолжатся в Москве с участием президентов двух стран», — написал он на своей странице в Instagram.