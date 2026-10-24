Лидер Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели выступил с заявлением по итогам совместного заседания Центрального исполнительного комитета, Центральной дисциплинарной комиссии и депутатов партии.

В ходе заседания обсуждались политические, социальные и геополитические события в Турции и регионе, а также вызовы и возможности, стоящие перед страной.

Особое внимание Бахчели уделил попыткам отделить Турцию от тюркского мира.

«Мы внимательно следим за подходами, предусматривающими рассмотрение тюркского мира отдельно от Турции и реализацию проектов тюркского мира без Турции», — заявил он.

Лидер MHP подчеркнул, что отношения между тюркскими государствами имеют глубокие исторические корни и не могут сводиться к политическим проектам, геополитическим расчётам и планам разделения, разработанным извне.

По его словам, будущее тюркского мира должно основываться на суверенитете независимых государств, взаимном уважении, равноправном партнёрстве, доверии и братских отношениях.

Бахчели также отметил значение предстоящего на следующей неделе саммита Организации тюркских государств в Анкаре.

Отдельный блок заявления был посвящён отношениям Турции и Азербайджана.

Бахчели подчеркнул особую важность приглашения президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Анкаре.

По его словам, этот шаг имеет значение для сохранения исторической и стратегической ценности турецко-азербайджанских отношений.

Лидер MHP заявил, что связи между двумя странами выходят за рамки текущих политических событий и временных разногласий, поскольку основаны на общей истории, языке, культуре, взаимном доверии и духовном единстве народов.

При этом Бахчели признал, что между государствами могут возникать различия в оценках и вопросы, требующие решения.

«Главное — проявить волю к разрешению этих вопросов посредством взаимопонимания и прямого диалога, не нанося ущерба братским отношениям», — подчеркнул он.

Политик добавил, что сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном необходимо для продолжения сотрудничества двух государств и обеспечения общего будущего тюркского мира.

Касаясь внутренней ситуации, Бахчели отверг представление о Турции как о стране, неспособной решить свои социальные и экономические проблемы.

Он заявил, что государственный опыт, политическая воля и способность находить решения позволяют стране преодолевать существующие трудности.

Вместе с тем лидер MHP выразил мнение, что некоторые вопросы, активно продвигаемые в последнее время в общественной повестке, используются для того, чтобы затмить более важные события и отвлечь внимание общества.

Бахчели подтвердил приверженность партии сохранению независимости и суверенитета Турции, укреплению национального единства, повышению благосостояния населения и развитию тюркского мира.