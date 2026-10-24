Министерство иностранных дел КНР опубликовало документ, в котором изложена официальная позиция страны по «управлению космосом». В нем подчеркивается, что Пекин решительно выступает против размещения оружия в космическом пространстве и гонки вооружений.

Китай призвал отказаться от милитаризации космоса и не использовать его «для деятельности, которая наносит ущерб суверенитету, безопасности или интересам развития других стран». В документе отмечается необходимость отказаться от наступательной военной политики и «приложить все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений».

«Риск гонки вооружений в космическом пространстве и тенденция к превращению его в поле боя стали величайшими угрозами и вызовами для космической безопасности», — подчеркивают в МИД КНР.

Кроме того, Пекин призвал к регулированию коммерческого сектора и поощряет развитие космической экономики. В заявлении указано, что частная и коммерческая деятельность в этой сфере не должна «нарушать законные права и интересы других государств и, в частности, незаконно вмешиваться в вооруженные конфликты и внутренние дела других стран».

МИД КНР подчеркивает, что космос должен исследоваться и использоваться исключительно в мирных целях, а право всех государств на доступ к нему и его освоение должно быть надежно защищено.