Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова американского бизнесмена Илона Маска об Украине.

Об этом он написал в социальной сети X.

Сикорский резко ответил Маску, что США еще в прошлом году прекратили выделять финансовую помощь Украине.

«Более того, американские компании зарабатывают на поставках оружия, за которое платим мы, европейцы. Чем активнее вы вмешиваетесь в нашу политику и используете свою продукцию в политических играх, тем сильнее вредите собственному бренду», — возмутился он.

Ранее Маск написал, что часть средств американских налогоплательщиков, выделяемых Украине, возвращается в США через многочисленные схемы отмывания денег для финансирования политических кампаний.