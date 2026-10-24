В Конгресс США внесен законопроект о запрете на выдачу лицензий на импорт российских энергоносителей. Документ размещен в базе законодательного органа. Это уже второй подобный законопроект, нацеленный на то, чтобы не допустить сделку России и США по дизелю, пишет «КоммерсантЪ».

Автор инициативы, республиканец Брайан Фицпатрик — член Палаты представителей, предлагает лишить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США права выдавать любые разрешения или генеральные лицензии для импорта российских энергоносителей. Предлагается запретить ведомству расходовать какие-либо средства на соглашения, нарушающие этот запрет. Законопроект также предполагает аннулирование генеральной лицензии №135, допускающей операции с дизельным топливом из РФ.

Отдельное положение документа обязывает США предоставлять Украине разведывательные данные. Фицпатрик предложил обязать руководителей ведомств отчитываться о том, если такой обмен информацией с Киевом вдруг прервется.