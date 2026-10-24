Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава стремится к участию в американской программе ядерного сдерживания и ведет аналогичные переговоры с Францией.

В интервью порталу WNP.pl он отметил, что инициатива по совместному использованию ядерного оружия для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках сотрудничества с США по созданию американской базы на территории республики. Косиняк-Камыш не уточнил сроков принятия конкретных решений в этой области из-за необходимости предварительных консультаций с европейскими союзниками.

Он отметил, что Польша также активно развивает ядерное сотрудничество с Францией.

«Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», — подчеркнул польский министр.

Он добавил, что Париж предлагает своим европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания.