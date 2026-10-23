Министры иностранных дел Азербайджана и Индии Джейхун Байрамов и Субраманьям Джайшанкар обсудили текущую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также перспективы развития двусторонних связей. Об этом Байрамов заявил на совместном брифинге с индийским коллегой в Баку.

Байрамов также проинформировал Джайшанкара о политико-правовых вопросах, решения которых Азербайджан ожидает от Армении для полного завершения процесса нормализации.

«Мы обсудили с коллегой нынешнюю геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В ходе встречи речь шла о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, встрече в Вашингтоне, поставках товаров, визитах представителей соответствующих структур и других вопросах», — отметил Байрамов.

Стороны также обсудили возвращение азербайджанцев в Карабах, восстановительные работы и минную угрозу, а также конфликты в регионе и их последствия, ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт.

Байрамов отметил, что в последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия по ряду вопросов, которые отражались как на двусторонних отношениях, так и на международном сотрудничестве.

«Сегодня мы очень открыто и подробно обсудили все эти вопросы. Считаю, что это создаст основу для развития двусторонних отношений», — заявил министр.

Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству. По словам Байрамова, товарооборот между двумя странами за девять месяцев текущего года составил 600 млн долларов, при этом существует потенциал для его дальнейшего увеличения.

Байрамов также отметил, что в Азербайджане действуют более 1000 индийских компаний. Кроме того, около 500 студентов из Индии получают образование в Азербайджане, а на территории страны были сняты более 30 индийских фильмов.

Министры также обсудили транспортное сотрудничество. Индия проявляет интерес к международным транспортным коридорам Север — Юг и Восток — Запад, проходящим через территорию Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана также не исключил увеличения количества прямых авиарейсов между двумя странами.

«Наличие прямых рейсов между нашими странами важно. В этом контексте мы ощущаем масштаб потребности, и, возможно, рейсы будут увеличены. Соответствующие структуры ведут переговоры по этому поводу», — сказал глава МИД.

Байрамов выразил надежду, что визит Джайшанкара и проведенные встречи будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Индией.