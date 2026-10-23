Депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев считает, что непоследовательные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о сроках проведения референдума по конституционным изменениям и заключения мирного соглашения вызывают вопросы относительно надёжности позиции Еревана.

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, депутат отметил, что Армения рискует совершить серьёзную ошибку, проводя нестабильную и непоследовательную политику в отношениях с Азербайджаном.

По словам Гулиева, ранее Пашинян заявлял о намерении провести референдум и подписать мирное соглашение до 2026 года, тогда как в последнем заявлении обозначил более поздние сроки — 2027–2028 годы.

«Вопрос заключается в том, должны ли мы доверять Армении? Насколько надёжны заявления действующего премьер-министра Пашиняна?» — отметил депутат, поставив под сомнение последовательность позиции армянского руководства.

Гулиев также связал последние заявления армянского премьера с высказыванием президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 октября, в котором мир с Арменией был охарактеризован как хрупкий, требующий усилий для сохранения.

По мнению депутата, это заявление стало сигналом для Еревана о необходимости учитывать позицию Баку.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан демонстрирует готовность рассматривать вопрос изменения армянской конституции как внутреннее дело Армении. Однако, по его словам, закрепление территориальных претензий к другим государствам в основном законе не может считаться исключительно внутренним вопросом.

Гулиев обратил внимание на то, что, по его оценке, положения и исторические нарративы, связанные с территориальными претензиями к Азербайджану и Турции, препятствуют нормализации отношений в регионе.

По мнению депутата, устранение подобных противоречий является важным условием для продвижения армяно-азербайджанского мирного процесса.