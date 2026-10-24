Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси стал лауреатом премии принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.

Церемония вручения награды прошла в Овьедо, пишет РБК.

Премия принцессы Астурийской — это международная награда, присуждаемая в Испании, которую ежегодно вручают выдающимся людям и организациям со всего мира за достижения в науке, культуре, спорте, гуманитарной и других сферах. Награду часто называют «испанской Нобелевской премией», так ее назвал известный британский историк, специалист по новейшей истории Испании Пол Престон.

Помимо спортивных достижений аргентинца, также была отмечена его благотворительная деятельность через фонд Месси, а также роль посла доброй воли ЮНИСЕФ.