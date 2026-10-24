Как говорится, никогда не говори «никогда». Ещё недавно отношения между Индией и Азербайджаном складывались непросто. В Нью-Дели болезненно воспринимали близость Баку к Пакистану и Турции, а в Азербайджане настороженно относились к поставкам индийского оружия Армении. Но сегодня в индийской столице, похоже, начинают понимать, что затяжные разногласия с Баку ограничивают возможности самой Индии. Об этом свидетельствует состоявшийся 23 октября визит главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара в Азербайджан.

В ходе визита Джайшанкар был принят президентом Ильхамом Алиевым и отдельно провёл переговоры с главой МИД Джейхуном Байрамовым. Обсуждались возможности развития сотрудничества, но и о сложностях стороны говорили открыто. На совместной пресс-конференции глава азербайджанского МИД признал, что разногласия влияли и на двусторонние связи, и на взаимодействие в международных организациях. По его словам, спорные вопросы обсуждались конструктивно, а результаты станут видны в ближайшее время. Поэтому объявлять противоречия преодолёнными рано, но сама готовность предметно говорить о них показывает, что сохранять прежнее положение стороны не заинтересованы.

Но почему готовность исправить отношения проявилась именно сейчас? Похоже, в Нью-Дели всё труднее игнорировать перемены в регионе. Азербайджан укрепляет позиции и расширяет круг партнёров, а его участие в центральноазиатском сотрудничестве, председательство в Организации тюркских государств и СВМДА позволяют Баку активнее влиять на региональную повестку. Для Индии, которая сама стремится укрепить связи с Центральной Азией, это имеет прямое значение. Чем шире становится роль Азербайджана, тем больше возможностей Нью-Дели рискует упустить из-за затянувшихся разногласий.

Поэтому обсуждение Байрамовым и Джайшанкаром взаимодействия в СВМДА и ШОС выглядит закономерно. Интересы двух стран пересекаются всё чаще, и сводить отношения с Баку к его связям с Пакистаном и Турцией становится всё менее выгодно. Между тем именно такой взгляд во многом определял индийский подход последних лет. В Нью-Дели болезненно воспринимали поддержку Азербайджаном Пакистана, особенно во время обострения 2025 года. Баку, в свою очередь, настороженно относился к поставкам индийского вооружения Армении. Сближение Индии с Ереваном можно рассматривать и как попытку ответить на укрепление азербайджано-турецко-пакистанского сотрудничества. Так отношения с одной страной всё чаще оценивались через противостояние с другими.

Однако у такой политики обнаружились вполне конкретные ограничения. Оружейные контракты с Арменией дают индийским предприятиям заказы, но не заменяют возможностей, которые открывает сотрудничество с Азербайджаном. А ведь именно через его территорию проходят маршруты между Россией, Ираном, Турцией и Центральной Азией, а в нефтяной отрасли уже работают индийские инвестиции. ONGC Videsh вложила свыше 1,2 млрд долларов в приобретение долей в «Азери–Чираг–Гюнешли» и нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан. Таким образом, сохранение рабочих отношений с Баку необходимо Индии и для продвижения новых проектов, и для реализации уже существующих интересов.

При этом товарооборот сократился с 1,88 млрд долларов в 2022 году до 400,6 млн в 2025 году, только за последний год упав на 58%. Главной причиной стало снижение закупок азербайджанской нефти на фоне увеличения поставок более дешёвого российского сырья. Индийский экспорт оставался практически стабильным, тогда как почти 96% азербайджанских поставок по-прежнему приходилось на нефть. Такая зависимость от одного товара усиливает необходимость развивать сотрудничество в других отраслях.

И здесь вновь возникает транспортный вопрос. Индия заинтересована в дополнительных путях к российскому и другим евразийским рынкам, а Азербайджан занимает важное место на западной ветке коридора Север — Юг. Маршрут уже используется, хотя отсутствие железнодорожного участка Решт — Астара в Иране пока ограничивает его возможности. На нынешних переговорах речь шла также о направлении Восток — Запад, Бакинском порте и железной дороге Баку — Тбилиси — Карс. Для Нью-Дели это возможность расширить выбор маршрутов, для Баку — привлечь дополнительные грузы. Насколько быстро интерес превратится в новые перевозки, будет зависеть от стоимости, сроков и надёжности доставки.

При этом продвижение азербайджано-армянского мирного процесса заставляет внешних игроков смотреть на регион иначе. Открытие коммуникаций способно создать новые торговые связи, участвовать в которых Индии выгоднее при нормальных отношениях с обеими странами. В этом смысле заявление Джайшанкара о поддержке мирного процесса заслуживает внимания. Оно ещё не означает пересмотра сотрудничества с Арменией, но показывает готовность обсуждать будущее Южного Кавказа с учётом интересов Баку.

У этой готовности появились и первые практические подтверждения. Стороны договорились организовать встречу представителей бизнеса, обозначив возможности сотрудничества в энергетике, фармацевтике, цифровых услугах и горнодобывающей промышленности. Обсуждается увеличение числа прямых авиарейсов.

Баку такой поворот также отвечает интересам. Диалог с Индией позволяет привлекать инвестиции, развивать торговлю и напрямую обсуждать вопросы, которые прежде усиливали взаимное недоверие. При этом Азербайджану не требуется пересматривать отношения с Пакистаном и Турцией. Скорее Нью-Дели предстоит признать, что сотрудничество с Баку имеет собственную ценность независимо от его союзнических связей.

Похоже, нынешний визит отражает движение именно в этом направлении. Но проверить серьёзность перемен можно будет довольно скоро. Байрамов сам заявил, что результаты обсуждения спорных вопросов станут видны в ближайшее время. Теперь важно, как Индия будет действовать в международных организациях, выстраивать региональную политику и выполнять договорённости. Визит открыл возможность исправить отношения. Следующий шаг должен показать, насколько Нью-Дели готов ею воспользоваться.