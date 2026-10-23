Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) опроверг информацию российских СМИ о том, что у него выявили редкое генетическое заболевание — семейную средиземноморскую лихорадку. Об этом артист сообщил в своём официальном Telegram-канале.

По словам певца, он действительно проходил ежегодное медицинское обследование, однако никаких проблем со здоровьем у него нет.

«Семейная средиземноморская лихорадка — диагноз, безусловно, редкий и звучит внушительно, но к моей биографии отношения не имеет», — заявил Jony, комментируя публикацию Telegram-канала Mash.

Артист также отметил, что представители сразу опровергли эту информацию, и призвал СМИ проверять сведения у первоисточников.

«В отличие от героя вашей статьи, у меня со здоровьем всё хорошо. А всех своих слушателей жду на своих ближайших концертах», — добавил певец.

Первый из ближайших концертов Jony состоится 4 ноября в Дубае.

15:20 У популярного певца Jony (Джахид Гусейнли) нашли редкое генетическое заболевание — семейную средиземноморскую лихорадку. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что артист резко похудел и жаловался на температуру после госпитализации в сентябре и теперь лечится дома. Подчеркивается, что генетический тест выявил у 30-летнего исполнителя семейную средиземноморскую лихорадку, вызывающую приступы высокой температуры, боли в мышцах, суставах и животе — ложные воспалительные приступы происходят без инфекции.

При этом в беседе с Mash представители артиста заявили, что проблем со здоровьем у него нет.

Уточняется, что болезнь чаще всего встречается у жителей Средиземноморья и Закавказья — примерно у одного человека из 500-1000. В Северной Европе не больше одного случая такого заболевания на 48 тысяч человек.