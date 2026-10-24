В Литве начинается строительство завода германского военного концерна Rheinmetall.

Предполагается, что завод будет ежегодно производить до 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, сообщает агентство ELTA.

Соглашение о строительство завода в Байсогале (город в центральной части Литвы) на участке площадью 340 гектаров было заключено в ноябре 2024 года. Инвестиции в строительство в общей сложности составят около 300 млн евро. Завод будет эксплуатироваться совместным литовско-немецким предприятием Rheinmetall Defence Lietuva.