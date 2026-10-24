Обрушившийся на Тайвань супертайфун «Чампи» унес жизнь одного человека, еще 527 жителей острова получили травмы. Стихия повалила деревья и нарушила электроснабжение, сообщает агентство Reuters.

Пожарная служба Тайваня сообщила, что единственного погибшего унесло волнами у острова Люцю, а остальные пострадавшие получили ранения во время шквального ветра и проливного дождя.

Компания Taipower заявила, что без электричества временно остались более 167 тыс. домов, но большинство из них уже удалось переподключить. Министерство транспорта острова сообщило об отмене 242 авиарейсов — при этом днем ранее было отменено почти 1000 рейсов. На севере и в центре Тайваня второй день подряд закрыты офисы и школы.

По данным Центрального метеорологического управления Тайваня (CWA), тайфун, ставший одним из сильнейших в Тихом океане в этом году, слабеет, хотя скорость порывов ветра в его центре все еще достигает 126 км/ч. Согласно прогнозу, шторм поворачивает на север к побережью Китая, после чего переместится к югу Японии.