Посол Азербайджана Рашад Асланов посетил председателя Партии националистического движения Турции (MHP) Девлета Бахчели.

Об этом сообщается на странице партии в соцсети Х.

«Посол Азербайджана Рашад Асланов посетил председателя нашей партии Девлета Бахчели», — говорится в сообщении.

Как сообщает посольство Азербайджана в Турции на своей странице в социальной сети X, в ходе встречи дипломат передал Бахчели теплые приветствия президента Ильхама Алиева.

Посол также выразил благодарность лидеру MHP за его принципиальную позицию и поддержку в защите азербайджано-турецкого братства.

Асланов подчеркнул, что усилия по укреплению единства и солидарности тюркского мира получают высокую оценку в Азербайджане.

В свою очередь, Девлет Бахчели выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и добрые пожелания, попросив передать ему ответные приветствия.

Лидер MHP подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

В ходе встречи также было отмечено стратегическое значение сохранения азербайджано-турецкого братства и укрепления солидарности для общего будущего тюркского мира.

Стороны выразили уверенность, что двусторонние отношения продолжат развиваться на основе взаимного уважения, равноправного партнерства, доверия и братства.