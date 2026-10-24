С 5 по 10 ноября 2026 года Шанхай вновь станет одним из крупнейших центров мировой экономической дипломатии. Здесь состоится девятая Китайская международная импортная выставка China International Import Expo — CIIE. Это событие приобретает особое значение не только для Китая, но и для государств, заинтересованных в расширении международной торговли, привлечении инвестиций, развитии производственных связей и поиске новых возможностей экономического роста. Среди них особое место занимают государства Южного Кавказа, Грузия, Азербайджан и Армения, которые рассматривают китайское направление как перспективную составляющую своих внешнеэкономических отношений.

CIIE формирует новый формат глобального экономического диалога. В отличие от классических форумов, ориентированных на собственный экспорт, этюа площадка открыта навстречу миру, предоставляя иностранным производителям прямой доступ к китайскому рынку. Обладая большой экономикой и масштабным потребительским пространством, Китай приглашает зарубежные компании представить свои технологии, услуги и инвестиционные инициативы, находя здесь надежных партнеров и возможности для взаимовыгодного роста.

Зародившись в 2018 году по инициативе руководства Китая, выставка быстро обрела новый масштаб. За эти годы CIIE переросла формат традиционной торговой площадки, став живой платформой для глобального диалога. Здесь встречаются представители государств, транснациональных корпораций, малого и среднего бизнеса, финансовых и научных кругов. Сегодня это событие служит ярким подтверждением открытости китайской экономики и стремления Пекина к партнерству, основанному на взаимной выгоде и уважении общих интересов. Масштаб предстоящего мероприятия свидетельствует о его растущем международном значении. В CIIE 2026 ожидается участие представителей 162 стран, территорий и международных организаций. Свою продукцию и разработки представят более 4142 зарубежные компании, а общая выставочная площадь впервые превысит 440 тысяч квадратных метров. Среди участников будут более 300 крупнейших международных корпораций и ведущих отраслевых предприятий.

Свыше двух тысяч компаний примут участие в выставке впервые. Особого внимания заслуживает география участников. На выставке будут широко представлены компании из США, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Австралии, Японии и других государств. Активное участие европейских, американских и азиатских компаний демонстрирует, что китайский рынок сохраняет высокую привлекательность для международного бизнеса. Для зарубежных производителей он представляет возможность выхода к многочисленным потребителям, крупным торговым сетям, промышленным предприятиям, инвестиционным структурам и современным цифровым платформам. Для самого Китая расширение импорта способствует повышению конкуренции, удовлетворению внутреннего спроса, технологическому обмену и укреплению международных производственных связей.

Предстоящая выставка объединит ключевые отрасли мировой экономики. В Шанхае будут представлены сельскохозяйственные и пищевые продукты, потребительские товары, автомобили и интеллектуальные транспортные решения, промышленное оборудование, медицинские и фармацевтические разработки, а также цифровые технологии и международные сервисы. Особый акцент сделают на передовых производственных методах и новых продуктах, делающих свой первый шаг на китайском или мировом рынке. Важное место в программе занимает Международный экономический форум Хунцяо, который проводится параллельно с выставкой. Он предоставляет возможность обсуждать вопросы международной торговли, экономической открытости, глобальных производственных цепочек, цифровой экономики и перспектив международного развития.

Примечательно, что Грузия, Азербайджан и Армения уже представили программы участия своих производителей в CIIE. Несмотря на различия в экономической структуре и политических приоритетах, все три страны Южного Кавказа видят в китайском рынке надежную площадку для реализации своего потенциала и укрепления взаимовыгодных деловых связей.

Грузинское агентство Enterprise Georgia совместно с платформой Trade with Georgia запустило программу отбора предприятий пищевой промышленности для участия в выставке. В фокусе внимания находятся чай, мёд, орехи, специи, натуральные соки, минеральные воды и кондитерские изделия. Для участников предусмотрены механизмы государственной финансовой поддержки, что подчеркивает искреннюю заинтересованность Грузии в укреплении позиций своих производителей на китайском рынке.

Азербайджан также намерен активно использовать возможности выставки 2026 года. Министерство экономики и Агентство AZPROMO объявили отбор предприятий для участия в единой экспозиции, объединяющей до 12 компаний. Приоритет отдан пищевой продукции, напиткам и товарам ненефтяного сектора. Развитие экспорта готовой продукции имеет для Баку особое значение в контексте диверсификации экономики. Выход на китайский рынок открывает пути для расширения географии поставок, поддержки перерабатывающих предприятий и продвижения национальных брендов. Кроме того, это событие создает благоприятные условия для установления прочных контактов с китайскими инвесторами и деловыми кругами. Экономическое партнёрство Китая и Азербайджана также обретает важное транспортное измерение.

Для Пекина Азербайджан выступает ключевым партнёром в укреплении транспортной связности Евразии. В свою очередь Баку видит в этом сотрудничестве путь к модернизации инфраструктуры, росту грузоперевозок, притоку инвестиций и развитию смежных отраслей экономики. Участие в выставке CIIE позволяет гармонично дополнить транспортное взаимодействие динамичными торговыми отношениями.

Армения также подтвердила готовность своих производителей принять участие в выставке. Министерство экономики страны пригласило национальные компании представить свой потенциал на китайском рынке. Армянские предприятия обладают весомыми возможностями для развития экспорта сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков, кондитерских изделий и современных технологических решений. Углубление экономических связей с Китаем становится для Армении важным инструментом диверсификации внешней торговли и стимулом для развития новых производственных направлений. В перспективе совершенствование транспортной инфраструктуры Южного Кавказа создаст благоприятные условия для роста армянского экспорта и полноценного участия страны в международных производственных цепочках.

Китайское направление обретает особую значимость на фоне перемен в международной геополитической архитектуре. Для Кавказа эти тенденции открывают новые горизонты и ставят амбициозные задачи. Выгодное географическое положение усиливает роль региона в мировой торговле, но подлинное устойчивое развитие требует не только грамотного использования транзитного потенциала, но и создания крепкой производственной базы, наращивания экспорта и внедрения передовых технологий.

Возможности Китая и Кавказа прекрасно дополняют друг друга. Китай открывает доступ к масштабному потребительскому рынку, передовым технологиям и мощному инвестиционному потенциалу. Кавказ в ответ предлагает выгодное географическое положение, богатые производственные традиции, природные ресурсы и перспективные направления для развития экономики. Такое объединение придает партнерству практическую ценность и долгосрочную устойчивость.

Поэтому истинная значимость выставки CIIE 2026 измеряется не столько масштабом экспозиций, сколько реальными итогами переговоров, новыми экспортными контрактами, совместными предприятиями и инвестиционными проектами. Крайне важно, чтобы экономические перспективы раскрывались во встречных направлениях, гарантируя взаимную выгоду и устойчивый интерес всех участников. В условиях глобальных перемен выставка CIIE 2026 ярко демонстрирует силу открытого экономического диалога.

Для Кавказа это прекрасный шанс укрепить свои позиции в мировой торговле, а для Китая возможность углубить связи с регионом, чья роль в евразийской экономике неуклонно растет. Именно такое взаимодействие, построенное на взаимном уважении, прагматизме и общих интересах, способно заложить прочный фундамент для нового этапа партнерства.