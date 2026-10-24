Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал создание в стране сильнейших в мире вооруженных сил одной из первоочередных задач. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Центральный комитет партии поставил задачу создания сильнейших в мире вооруженных сил в качестве одной из первоочередных и реальных целей, которые необходимо достичь в новый плановый период», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Он пояснил, что именно поэтому первым общеармейским мероприятием после IX съезда Трудовой партии Кореи стало совещание командиров рот.

Лидер КНДР подчеркнул, что роты являются основным звеном укрепления Корейской народной армии, а повышение их боеспособности позволит в кратчайшие сроки качественно преобразовать вооруженные силы страны. Он поставил задачу превратить все роты в элитные боевые подразделения, способные самостоятельно выполнять различные боевые задачи.

«Создать сильнейшую армию путем подготовки сильнейших рот и ускорить военную революцию нашего образца», — сформулировал основной принцип совещания Ким Чен Ын.

Он также подчеркнул необходимость совершенствования боевой подготовки, укрепления воинской дисциплины и повышения профессиональных качеств командиров.